Provano a pagare con la carta prepagata di un altro: denunciati due 40enni

I carabinieri di Fabriano hanno denunciato due 30enni per tentato indebito utilizzo di carta di pagamento in concorso. La vicenda è iniziata dalla denuncia sporta da un quarantenne ai militari di Fabriano poiché aveva ricevuto alcuni messaggi sul cellulare che segnalavano diversi tentativi (andati tutti vani) di fare pagamenti attraverso la sua carta PostePay. L'uomo, preoccupato, ha deciso così di andare dai carabinieri a denunciare l'accaduto.

A seguito degli accertamenti disposti dai militari, sono state identificate le due persone responsabili dei tentativi di furto. Si tratta di due uomini residenti in Calabria, uno originario della Calabria, l’altro nato in Albania. Per loro quindi è scattata la denuncia.