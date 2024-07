La tripla rissa condita da pugni, calci e manovre da arti marziali termina con un ferito e sei denunce

FABRIANO – Tre risse avvenute una dietro l’altra sono costate a cinque giovani di Fabriano e ad un loro coetaneo residente nel maceratese, ma domiciliato da tempo nella ‘Città della ‘carta’, altrettante denunce in stato di libertà per reati che vanno dalla rissa alle lesioni per finire con le percosse.

I fatti si sono verificati tutti nel centro cittadino a fine giugno. Il commissariato di Fabriano che ha indagato sull’allarmante fenomeno, ha deciso per i provvedimenti suddetti dopo aver ascoltato alcuni testimoni ed aver visionato diversi filmati provenienti da telecamere di videosorveglianza pubblica come di quella privata, anche per stabilire l’eventuale esistenza di una matrice comune ai tre episodi di violenza. Nel frattempo una segnalazione alla Questura di Ancona verrà inviata per l’eventuale adozione di misure preventive a carico dei denunciati a tutela della sicurezza pubblica. Diversi di loro sono già noti alle forze dell’ordine.

La prima rissa è avvenuta tra piazza del Comune e corso della Repubblica, a monte della fontana di Sturinalto, in un luogo in quel momento affollato di giovani. Improvvisamente e, apparentemente senza alcun motivo, tre ragazzi hanno iniziato una zuffa tra di loro, contraddistinta da violenti calci, pugni e manovre da arti marziali. Molti dei presenti e tanti passanti, impauriti per quanto stava accadendo, sono immediatamente fuggiti. Il tutto si è concluso con l’intervento di altri ragazzi, con ogni probabilità loro amici.

Dopo qualche minuto, nell’angolo di piazza del Comune che da su palazzo Chiavelli, altri due giovani hanno aggredito, anche qui senza apparente motivo, un coetaneo. Questi per un po’ è anche riuscito a difendersi prima di capitolare e cadere a terra. Malconcio, si è recato al pronto soccorso dove i medici gli hanno diagnosticato escoriazioni e contusioni multiple al collo, al tronco e agli arti, stabilendo una prognosi di 5 giorni.

Nemmeno 15 minuti dopo un altro ragazzo, questa volta sotto l’arco di palazzo del Podestà, è stato aggredito da un coetaneo, sempre in maniera violenta e improvvisa. Messosi le mani sulla testa per proteggersi, il malcapitato nulla ha potuto per impedire pugni e calci nel resto del corpo.