Il Covid entra a scuola, tre classi in quarantena: contagiata una maestra d'asilo

Il Covid continua a serpeggiare nelle scuole, anche in provincia. Classi in quarantena a Senigallia e a Fabriano. Due casi positivi sono stati registrati a Senigallia: si tratta di una studentessa della scuola media Mercantini e di una maestra d’asilo della Pascoli. Due classi sono state collocate in isolamento. I tamponi sono stati eseguiti negli ultimi giorni nel parcheggio di via Campo Boario, messo a disposizione dal Distretto sanitario per i drive-thru.

E il Covid è entrato anche al liceo artistico Mannucci di Fabriano: 18 studenti del quinto anno sono in quarantena perché un loro compagno di classe, asintomatico, è risultato positivo. Si tratta del secondo caso nelle scuole superiori di Fabriano: il primo era stato registrato all’istituto tecnico agrario Vivarelli.