Blitz nel bar, scappa con un cellulare: tenta di farlo sparire davanti ai carabinieri

FABRIANO - Ruba un cellulare dall’armadietto personale di una barista, ma i carabinieri riescono a rintracciare il ladro. I carabinieri del Norm della Compagnia di Fabriano mercoledì pomeriggio hanno fermato e denunciato il nordafricano autore del furto.

Tutto è nato dalla denuncia della barista che ha visto sparire il proprio smartphone custodito all’interno dell’armadietto personale del locale in cui lavora, nel centro di Fabriano. I militari in borghese hanno visionato le immagini riprese dalla videosorveglianza del bar: purtroppo le immagini non erano molto nitide, ma grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alla conoscenza del territorio, gli investigatori sono riusciti a risalire al nordafricano, rintracciato in poco tempo.

Quando si sono avvicinati per chiedergli di poter visionare la sua auto, l’uomo è scappato di corsa verso il veicolo, nel tentativo di disfarsi del cellulare rubato poco prima. Lo smartphone è stato recuperato e restituito alla proprietaria, mentre il ladro è stato denunciato.