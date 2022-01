Provocarono una rissa al parco, denunciati quattro giovani

Individuati e denunciati dai carabinieri di Fabriano i quattro giovani che l'estate scorsa, al parco Regina Margherita, avevano scatenato una rissa al termine del quale due 25enni, originari del Pakistan e residenti a Fabriano, finirono in pronto soccorso.

La rissa, scattata per futili motivi, avvenne all’interno del parco. I due aggrediti furono subito soccorsi, ma degli autori di quel fatto si persero subito le tracce. I carabinieri hanno ascoltato molte persone del posto e, alla fine delle indagini, sono riusciti a identificare i quattro. Sono tutti ventenni residenti a Fabriano: due di loro nati in città e gli altri due in Marocco. Sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e minacce.