«Abbiamo trovato il suo cellulare»: in caserma incontra le ragazze che aveva rapinato

FABRIANO - Perde il cellulare nel parco e quando viene chiamato in caserma per la restituzione, si trova faccia a faccia con due ragazze che aveva rapinato poco prima. Il ladro goffo è stato arrestato dai carabinieri: è un nordafricano accusato di aver derubato due donne d’origine caraibica nella periferia di Fabriano.

L’uomo si trovava nella loro abitazione quando ha notato su un tavolo una cospicua somma di denaro: ha tentato di appropriarsene, ma quando le due donne se ne sono accorte, le ha minacciate con un paio di forbici e le ha costrette a scappare. Successivamente si è allontanato con il denaro e un gruzzolo di pesos rubati dal portafoglio di una delle due giovani, che poi si sono rivolte ai carabinieri di Fabriano. Subito sono scattate le indagini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Decisivo è stato il ritrovamento di un cellulare in un parco cittadino da parte di un passante, che si è presentato in caserma per consegnarlo. Gli accertamenti hanno consentito di scoprire che il suo proprietario era proprio uno dei sospettati, in base alla descrizione fornita dalle vittime. Così i militari hanno convocato l’uomo in caserma per la restituzione del telefono: ignaro di tutto, il nordafricano ha accettato e quando si è presentato è stato immediatamente riconosciuto dalle donne che aveva rapinato e perquisito. Negli slip nascondeva gli euro e i pesos rubati, insieme ad altri oggetti prelevati dall’appartamento. Ai suoi polsi sono scattate le manette: l’arresto è stato convalidato in tribunale e il nordafricano è stato collocato ai domiciliari in attesa del processo.