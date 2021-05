Paura al parco, beve un drink di troppo e la 16enne perde i sensi

La giovane è stata soccorsa da alcuni passanti che si trovavano nella zona. Poi l'arrivo degli operatori del 118 ed il trasporto in ospedale

Alza troppo il gomito e viene soccorsa in stato di semi incoscienza. Paura nel pomeriggio di sabato al parco Regina Margherita, a Fabriano. Una ragazza di 16 anni, che si trovava nella zona con alcuni amici, ha esagerato con l'assunzione di alcolici rischiando di perdere totalmente i sensi.

A soccorrerla alcuni passanti che hanno notato la giovane in difficoltà ed hanno allertato gli operatori del 118. Sono stati proprio loro a trasportarla all'ospedale Profili per tutti gli accertamenti del caso. Per fortuna le sue condizioni sono buone.