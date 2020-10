Scintilla da una stufa elettrica, inferno in casa: morto l'anziano rimasto ustionato

Era rimasto intrappolato in un incendio scoppiato nella sua abitazione, forse per una stufa elettrica difettosa. Troppo gravi le ustioni riportate.

A distanza di una settimana è morto Silvio Gambini, l’87enne di Fabriano: era ricoverato all’ospedale di Pisa, dov’era stato trasferito in eliambulanza, dopo il rogo divampato nella sua abitazione di via Serraloggia, lo scorso 18 ottobre. Era stata la moglie a dare l’allarme, al mattino, ai vigili del fuoco intervenuti insieme alla polizia e al 118. Altre 5 persone era state messe in salvo.

L’anziano era avvolto tra le fiamme, dopo che la coperta che aveva indosso aveva preso fuoco, pare a causa del malfunzionamento di una stufetta elettrica. Era cosciente quando è stato portato in volo all’ospedale, ma le sue condizioni si sono aggravate con il passare dei giorni.