Incendio nella notte, l'auto prende fuoco e si scatenano le fiamme

FABRIANO - Incendio nella notte in via Cialdini, dove un'auto alimentata a gasolio è andata a fuoco. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'intera area.

Per fortuna il veicolo era vuoto e, visto anche l'orario, non ci sono stati feriti. Intervenuti anche i carabinieri di Fabriano per tutti i rilievi del caso. Da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo.