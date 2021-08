Strani movimenti al parco, il carabiniere fuori servizio fa arrestare lo spacciatore

Il carabiniere fuori servizio si accorge di strani movimenti al Parco Regina Margherita di Fabriano: un 30enne aveva appena ceduto uno spinello a un 25enne del posto. E’ scattata la segnalazione ai colleghi e la pattuglia intervenuta ha scoperto che l’uomo aveva con sé 18 grammi di hashish, un piccolo bilancino di precisione, due dosi di hashish pronte all’uso. Sequestrati poco più di 300 euro in contanti di piccolo taglio.

Il 30enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Dopo l’udienza di convalida, è stato messo in prova ai Servizi sociali. Il 25enne, invece, è stato segnalato come assuntore.