Spaccio di hashish, arrestato un 27enne: l'appartamento era il suo covo

I carabinieri in borghese avevano notato uno strano via vai sulla stradina che portava alla casa del giovane

Il via vai sospetto delle persona da quella casa in centro aveva insospettito le forze dell'ordine. Non avevano torto: un 27enne del posto, senza lavoro e già noto alle forze dell'ordine, è stato scoperto dai carabinieri di Fabriano con la droga nascosta in casa e arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari in borghese avevano notato l'andirivieni di alcune persone provenire da quella piccola strada dove non circolano auto, in prossimità dell’appartamento del ragazzo. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 20 grammi di hashish al secondo piano dello stabile, mentre al piano terra, quello che si affaccia sulla via, sono stati sequestrati un bilancino di precisione e 185 euro in banconote di piccolo taglio. L’arresto, questa mattina, è stato convalidato dal tribunale di Ancona e il giudice ha disposto per lui la pena a dieci mesi di reclusione, sospesa, e comminata a una multa di oltre mille euro.