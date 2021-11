Guida contromano ubriaca, il compagno bestemmia: scattano multe e denunce

Serate di controlli per i carabinieri di Fabriano. Ritirate tre patenti ad automobilisti per guida in stato di ebrezza. E' l’esito degli ultimi interventi dei carabinieri della Compagnia di Fabriano. In particolare, dopo le 1 di notte, i militari sono stati chiamati per una macchina che circolava contromano in pieno centro storico. Alla guida una 23enne del posto. La ragazza ha provato a invertire senza successo il senso di marcia ed è rimasta bloccata impedendo la circolazione delle altre auto. Fortunatamente le altre auto sono riuscite a schivarla e nessuno ha riportato danni. All’arrivo della pattuglia il passeggero, un 24enne residente fuori regione, ha iniziato a gridare e a bestemmiare. Per lui è scattata la doppia multa: per ubriachezza molesta e per manifestazione oltraggiosa verso i defunti. Complessivamente oltre 200 euro di sanzione amministrativa. La donna, invece, è stata sottoposta all’etilometro che ha dato un valore oltre 2 grammi su litro. E’ così scattato il ritiro della patente. Per lei anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza. L’auto, dopo essere stata messa in sicurezza dalla pattuglia in servizio, è stata affidata ad una persona di fiducia.

Nei giorni scorsi, nel corso degli abituali controlli dei carabinieri, altre due denunce: un 27enne di Fabriano trovato alla guida alle 2 di notte in via Dante con un tasso alcolemico tra 0.6 e 0.8 g/l (patente ritirata e sanzione amministrativa) e un 25enne di fuori regione che alle 3 di notte è stato fermato nei pressi dello svincolo SS 76 Fabriano Ovest e che aveva un tasso alcolemico quasi a 1 g/l (ritiro della patente e auto affidata al proprietario).