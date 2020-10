Torna a casa in taxi e con la cocaina, era evaso dai domiciliari: scatta l'arresto-bis

FABRIANO - Evade dai domiciliari, torna a casa in taxi e con la cocaina in tasca: sull’uscio trova i carabinieri che lo arrestano. Nuovi guai per un pusher fabrianese per il quale sono scattate ancora una volta le manette.

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Fabriano erano impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti e nel controllo delle persone sottoposte ai domiciliari quando si sono imbattuti nell’uomo che a casa non c’era ed è stato visto scendere poco dopo da un taxi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Subito è stato fermato e perquisito: è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di cocaina. Portato in caserma, è stato denunciato per il possesso della droga e arrestato per evasione. Il giudice, nell’udienza di convalida, ha disposto di nuovo i domiciliari in attesa del processo.