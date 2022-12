Droga in tasca, i carabinieri perquisiscono la casa e ne trovano altra: nei guai un 34enne

FABRIANO - Nei giorni scorsi i carabinieri in borghese hanno effettuato un controllo in tutta l'area del centro. Un 34enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre passeggiava in tarda serata e nei pressi del centro. Dalla perquisizione personale sono stati trovati 2 grammi di marijuana. E' così scattata una perquisizione domiciliare. All'interno dell'abitazione sono stati sequestrati, in camera, 8 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata ed il giovane è stato segnalato alla prefettura come assuntore.