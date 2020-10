Vede i carabinieri e si allontana, giovane fermato: in tasca nascondeva la droga

FABRIANO - Girava in centro con la droga in tasca e, alla vista dei carabinieri, si è allontanato. La “fuga” non è passata inosservata ai militari che gli hanno chiesto di fermarsi e l’hanno sottoposto a un controllo.

Dai jeans è spuntato fuori un pezzetto di hashish e a quel punto il ragazzo, un 26enne fabrianese, ha confessato. Ha spiegato che lo stupefacente era per uso personale, ma questo non gli è bastato ad evitare una segnalazione alla Prefettura in quanto assuntore.