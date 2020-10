Sembra un vagabondo, ma è pieno di soldi: arrestato pusher pendolare

Gironzolava nei pressi della stazione di Fabriano, apparentemente senza meta. Invece, secondo le accuse, era lì per vendere droga ed è finito in manette. L’atteggiamento dell’uomo, che si è ripetuto più volte, ha insospettito alcuni cittadini che hanno contattato i carabinieri. Durante il controllo, i militari hanno trovato l’extracomunitario in possesso di un numero cospicuo di banconote. Una stranezza, considerando che non aveva un’occupazione.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nella sua abitazione di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, dove sono stati trovati 10 grammi di eroina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento, diversi telefoni cellulari, denaro in piccolo taglio e 100 euro falsi in banconote da 20.