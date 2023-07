Il volo col deltaplano rischia di finire in tragedia, 65enne cade in un campo di grano: è in prognosi riservata

FABRIANO - Nel primo pomeriggio di ieri a Collepaganello di Fabriano, un deltaplano condotto da un 65enne della provincia di Cuneo, dopo essere decollato dal campo di volo sul monte Cucco di Sigillo e probabilmente per un errore in fase di atterraggio, è caduto su un terreno agricolo coltivato a grano e si è procurato dei gravi traumi al capo ed al viso. Sul posto è intervenuto personale del 118 di Fabriano oltre a quello dell'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Fabriano. L'uomo è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale regionale "Torrette" di Ancona, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Accertamenti a cura dei militari di Fabriano.