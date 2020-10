Troppi clienti nel bar, mancano le istruzioni anti-Covid: multato il titolare

FABRIANO - Troppa gente nel bar. Guai per il titolare, che ha ricevuto una multa da 400 euro per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Il blitz è stato eseguito ieri sera dai carabinieri di Fabriano in un locale della città, peno di clienti. Al suo interno i militari hanno accertato la presenza di molte persone che non rispettavano la distanza di sicurezza di un metro, al punto da rendere difficoltoso il passaggio.

Inoltre, nel bar non era presente la cartellonistica riguardante le vigenti normative per prevenire il contagio. Di conseguenza è scattata la sanzione per il titolare.