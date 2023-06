Cocaina, marijuana e contanti nascosti in casa: arrestato un 40enne

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fabriano hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 40enne residente nel comprensorio. L'uomo è stato controllato nell'ambito dei servizi svolti dalla Compagnia fabrianese, finalizzati a reprimere il traffico di droga.

Al momento del controllo l'uomo ha mostrato degli atteggiamenti che hanno insospettito i militari che hanno deciso di approfondire gli accertamenti all'interno della sua abitazione. I carabinieri hanno trovato circa 200 grammi tra marijuana e cocaina oltre agli strumenti per il confezionamento e la somma in contanti di più di 1.500 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e per il 40enne è scattato l'arresto. L'uomo si trova ai domiciliari così come disposto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Nella stessa giornata era convalidato l'arresto e il 40enne posto in libertà.