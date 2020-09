Torna a casa e parcheggia l'auto in garage: si ritrova accerchiata dai cinghiali

FABRIANO - Torna a casa, parcheggia l’auto in garage e si ritrova accerchiata dai cinghiali. Sono stati momenti di grande paura per una donna residente in via Bovio, a Fabriano.

Come riporta il Resto del Carlino, la donna, venerdì sera attorno alle 20, dopo aver posteggiato l’auto si è ritrovata davanti a un gruppo di cinghiali entrati nella sua abitazione. Ha riferito che ce n’erano due che rovistavano nel garage e altri due all’esterno.

La donna si è barricata in auto nella speranza che se ne andassero: è proprio quello che è successo. Una volta che gli ungulati sono usciti, la fabrianese è uscita di corsa per entrare in casa.