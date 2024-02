Al volante in stato di ubriachezza, aveva la patente sospesa: rischia una multa di oltre 8000 euro

FABRIANO – Week-end di controlli da parte dei Carabinieri di Fabriano, indirizzati a monitorare la circolazione lungo le principali arterie del territorio. Tra le vetture fermate in prossimità di una frazione della città, quella di un cittadino originario del Sud America ma residente a Fabriano, alla guida della sua macchina con un tasso alcolemico superiore allo 0,8. Dopo la denuncia per guida in stato di ebbrezza, dagli approfondimenti è emerso che il 40enne era sprovvisto del documento di guida, che gli era stato sospeso. Oltre al fermo amministrativo dell’auto, dovrà pagare una sanzione che va dai 2046 euro fino a 8186 euro.

Per guida sotto l’effetto di alcool è stata inoltre ritirata la patente ad un 34enne fabrianese mentre percorreva Via Dante, visto che i controlli hanno portato alla luce un tasso di alcol nel sangue di circo 0,8 g/l, cosa che comporterà anche una multa pari a 543 euro. Doppia denuncia invece a carico di un 40enne nato nell’Est Europa ma residente in città: oltre a risultare positivo all’alcol test, in considerazione del suo stato di alterazione i militari gli hanno chiesto di seguirlo in ospedale per gli accertamenti relativi alla possibile assunzione di stupefacenti, ricevendo però come risposta un rifiuto che ha comportato un secondo deferimento all’autorità competente.