«C'è un'anomalia nel conto corrente»: si fa dare le credenziali d'accesso e ruba 14mila euro

FABRIANO – Si è finto un’operatore di Poste Italiane, sostenendo che a causa di alcune anomalie era necessario portare a termine alcune operazioni nel conto corrente. Solo in un secondo momento l’amara scoperta, da parte di un quarantenne di Arcevia, il quale ha constatato l’ammanco nel conto di un cifra pari a circa 14mila euro. Tutto nasce da una telefonata effettuata da un 30enne, nato e residente in Campania, che ha adescato la vittima, spacciandosi per un impiegato delle Poste. E con la scusa di dover “correggere” alcune problematiche emerse nel conto corrente, lo ha raggirato facendosi dare le credenziali d’accesso in modo da potervi entrare, sottraendo all’uomo una notevole somma di denaro. Accortosi della truffa, il quarantenne si è subito rivolto ai Carabinieri che hanno avviato le indagini, al termine delle quali sono risaliti al trentenne campano, che è stato denunciato.

I militari della stazione di Fabriano hanno inoltre individuato e denunciato un ventenne ucraino, residente del Nord Italia. Fingendosi interessato ad un auto usata messa in vendita da un trentenne di Cupramontana, ha comunicato alla vittima che avrebbe versato un anticipo di 500 euro per “fermare” la macchina. Il raggiro si è consumato quando al venditore è stato chiesto di recarsi ad uno sportello Postamat, dove il trentenne anziché incassare la somma, l’ha di fatto consegnata al truffatore, che ha quindi fatto perdere le sue tracce per poi essere identificato dalle forze dell’ordine.