Fabriano, capannone in via Le Povere: al via la bonifica dall’amianto

FABRIANO - Procedono spediti i progetti di rigenerazione urbana in città. Giovedì 24 novembre inizieranno i lavori per la rimozione della copertura in amianto dell’immobile in via Le Povere nel centro storico. Dopo un iter complesso, che ha richiesto il completamento di una serie di passaggi, ultimo quello del parere dell’Asur sul piano di lavoro, dalla prossima settimana l’impresa incaricata avvierà il cantiere per la rimozione della copertura in amianto e il conseguente ripristino. «Siamo molto soddisfatti di poter aggiungere un altro tassello importante al piano dei lavori che ci eravamo dati come obiettivo iniziale - dichiarano il sindaco Daniela Ghergo e l’assessore alla rigenerazione urbana Lorenzo Vergnetta -. La sistemazione di un immobile che deturpa la zona in cui si trova è un altro passo per restituire alla città, e ai residenti, sicurezza in termini di salute pubblica e bellezza per quanto riguarda la valorizzazione del centro storico». Al via, dunque, il primo passo per restituire alla città un punto nevralgico della storia di Fabriano. Per ripristinare l’area interessata dovranno poi seguire altri atti amministrativi secondo i normali tempi burocratici, ma l’amministrazione comunale guarda dritto verso la rigenerazione di una zona di grande valore storico e culturale.

I lavori

L’intervento non comporterà particolari disagi ai residenti e alle attività commerciali della zona. L’area in cui saranno svolti i lavori, infatti, sarà ben delimitata e transennata. Come comunicato dall’Asur su espressa richiesta dell’amministrazione comunale, le uniche precauzioni a cui attenersi sono quelle che la ditta esecutrice ha previsto nel proprio piano e consistono nel tenere porte e finestre chiuse e non stendere il bucato all’aperto durante il periodo di esecuzione dei lavori. Indicazioni che saranno fornite anche attraverso la cartellonistica posizionata nell’area interessata dai lavori. Dal punto di vista della viabilità non ci saranno particolari disagi, tranne il giorno di avvio del cantiere per consentire l’arrivo dei mezzi. L’ultimo tratto di Via Le Povere, compreso tra Via Santa Caterina e Piazza Manin, verrà chiuso al traffico. Nello stesso giorno (24 novembre), nel tratto di Via Gentile che va dall’intersezione di Via Santa Caterina fino a dietro il Teatro Gentile, verrà invertito il senso di marcia e imposto il divieto di sosta.