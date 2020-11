Non può uscire di casa, i carabinieri gli fanno visita e trovano l'appartamento vuoto

FABRIANO - Nonostante il divieto di uscire dal proprio appartamento durante le ore notturne, i carabinieri di Fabriano lo hanno trovato fuori casa e per questo lo hanno arrestato. A finire nei guai un uomo di circa 30 anni, originario del Nord Africa ma residente in città.

Il magistrato aveva imposto l'obbligo di dimora nelle fasce notturne, ma l'uomo è comunque uscito di casa non facendosi trovare dai carabinieri. Per questo i militari si sono subito messi sulle sue tracce e dopo averlo rintracciato lo hanno arrestato e portato in carcere.