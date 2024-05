Eternith, auto fuori uso, pvc bruciati nelle scarpate fluviali. Sequestrate tonnellate di rifiuti: 8 le denunce

FABRIANO - Raffica di denunce e sequestro di diverse tonnellate di rifiuti di vario genere, tra cui rifiuti pericolosi. E' questo il bilancio dei controlli effettuati nelle scorse ore da parte dei Carabinieri Forestali della Provincia di Ancona.

In particolare, nel Comune di Fabriano, i militari hanno posto sotto sequestro un’area dove erano stati illegalmente smaltiti ingenti quantitativi di rifiuti. Due capannoni, estesi per circa 750 metri quadrati, e la strada di accesso agli stessi sono risultati gravemente contaminati da rifiuti pericolosi e non pericolosi. Materiali da demolizione, eternit, scarti di mobilio, contenitori plastici e autovetture fuori uso erano solo alcuni degli elementi ritrovati durante le operazioni di controllo. Le indagini condotte hanno portato all'individuazione dei proprietari dell’area e alla scoperta delle modalità illegali di smaltimento dei rifiuti, che secondo i militari configuravano il reato di discarica abusiva. Il Dipartimento ARPAM di Ancona ha supportato attivamente i Carabinieri Forestali di Fabriano nel processo di classificazione dei rifiuti, nel campionamento e nella valutazione del potenziale inquinamento dell’area circostante, situata in prossimità del fiume Giano e vincolata dal punto di vista paesaggistico. Le indagini sono ancora in corso, ma sono stati denunciati i due proprietari del sito ritenuti responsabili della creazione della discarica abusiva. Sempre a Fabriano, è stata sequestrata un’altra area dove erano stati illegalmente smaltiti rifiuti speciali provenienti da attività di demolizione e olio esausto. Il sequestro è stato eseguito con l'ausilio del personale dell’ARPAM di Ancona, che ha contribuito alla classificazione dei rifiuti e al campionamento delle matrici ambientali. Un cittadino fabrianese è stato denunciato per il presunto coinvolgimento nell'impresa edile responsabile della gestione illecita dell'area.

Nel Comune di Sassoferrato, i Carabinieri Forestali hanno rilevato cinque casi di abbandono o bruciamento di rifiuti durante le attività di pattugliamento delle campagne. Questi episodi, che includono il deposito di macerie da parte di imprese edili e il rogo di vecchi infissi di pvc, hanno portato all'identificazione e alla denuncia di quattro soggetti per i reati di abbandono e abbruciamento di rifiuti. Inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative a due cittadini, e sono state avviate procedure di bonifica dei luoghi in collaborazione con il Comune di Sassoferrato. Infine, nel Comune di Osimo, i Carabinieri Forestali di Ancona hanno denunciato un cittadino per aver effettuato un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi nelle pertinenze di un edificio adibito a civile abitazione. Tutti i soggetti denunciati rischiano gravi conseguenze legali, comprese pene detentive fino a due anni e ammende fino a 26.000 euro, in base al codice dell’ambiente, per i reati di gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva.