«Una bandiera volta in cielo tropo presto». Addio Fabio Polenta, stella del Camerano

Pilastro dell'Us Cameranese negli anni '70 e poi del Camerano Calcio, la città piange Fabio Polenta, morto lunedì a 68 anni. Promessa del calcio in quegli anni, fu selezionato per uno stage nazionale. Ex impiegato alle Poste, il cordoglio arriva dal Camerano Calcio: "Una bandiera è volta in cielo troppo tpresto. Ci tiferai da lassù, capitan Fabio!". I funerali di Fabio Polenta saranno celebrati oggi alle 14,30 nella chiesa parrocchiale.