Ex Telecom, adesso è lotta al degrado: firmata l’ordinanza che vieta l’accesso agli estranei

ANCONA- La ex Telecom non è più un problema rinviabile. Per questo motivo, nelle scorse ore, il sindaco Valeria Mancinelli ha firmato l’ordinanza che impone di mettere immediatamente in sicurezza l’edificio al fine di impedire l’accesso degli estranei alla proprietà. In questo senso, l’obiettivo è quello di tener fuori pusher, tossicodipendenti e sbandati che spesso si riunivano nel luogo in questione rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Come riportato nell'ordinanza, l’edificio (con un ingresso in via Torresi e uno in via della Montagnola) risulta essere di proprietà del fondo Raissa facente capo alla società Prelisios Spa con sede a Milano. Il documento, per opportuna conoscenza, è stato inviato anche alla Prefettura, Questura, Arma dei carabinieri e polizia locale. L'ultimo blitz delle forze dell'ordine nel simbolo del degrado risale allo scorso venerdì. La polizia aveva trovato all'interno della struttura tre persone che bivaccavano. Erano stati tutti identificati ed allontanati dalla struttura.

Più volte, infine, i residenti di via Torresi, riunitisi in un comitato, avevano segnalato il pericolo rappresentato all’amministrazione (in particolare all’assessore Stefano Foresi) dall'edificio per l'intero quartiere.