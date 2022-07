Ex Stracca, c'è una data per l'inizio delle demolizioni: ma intanto spuntano reperti archeologici

ANCONA - La demolizione dell'ex Stracca prenderà il via lunedì 18 luglio. La Cap Costruzioni, la società che da molto tempo si è aggiudicata all’asta il vecchio e degradato edificio scolastico, ha un cronoprogramma serratissimo: una volta emessa l’ordinanza, infatti, nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 luglio è previsto il trasferimento dell’escavatore in loco poi, tra giovedì 14 e venerdì 15 luglio, si parte con la posa in opera del new jersey sulla strada e l’adeguamento della recinzione del cantiere Palazzo Stracca Green. Lunedì al via i lavori. Una volta poi raso al suolo l’edificio si partirà poi con la costruzione dei 56 lussuosissimi appartamenti.

Intanto, però, mentre il palazzo Stracca Green prosegue la sua corsa, ecco che in quest'area torna l'appuntamento con la storia: sono riemersi infatti altri reperti storici vicino al cantiere, nella parte esterna. Si tratterebbe di una struttura edilizia posizionata in una piccola trincea all’esterno dell’ex scuola. L'opera è incassata nel terreno e stretta da una parte da una tubatura di una fogna già esistente e dall’altro lato da un muro. Il reperto si trova in un tratto che congiunge via Montebello a via Curatone ma al momento non si hanno ulteriori notizie ufficiali. Martedì 12 luglio, però, la Soprintendenza marchigiana ha già in programma un sopralluogo per fare un’analisi accurata e per acquisire maggiori informazioni, anche in merito alla precisa datazione della struttura e alla sua natura. Intanto è già stata eseguita la ripulitura.

Lo scorso autunno erano state rinvenute due vasche attinenti ad un lavatoio di epoca romana nel cantiere. Per tutelarle vengono posizionate delle teche di vetro posizionate e quindi rese visibili e musealizzate.