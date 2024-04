Ex senatore diffamato su Facebook per il Covid: «Venduto alle case farmaceutiche»

ANCONA - Un commento, fatto sotto ad un post Facebook pubblicato dall’ex senatore pentastellato Pierpaolo Sileri, è costato una denuncia per diffamazione aggravata ad una anconetana di 74 anni. E stava anche per costarle un processo se l’ex politico romano, nonché chirurgo e sottosegretario di Stato al ministero della Salute nel governo Draghi (dal 2021 al 2022) e vice ministro alla Salute nel governo Conte II (da settembre 2019 a febbraio 2021), non avesse rimesso la querela accontentandosi di un risarcimento di poco inferiore a 2mila euro. L’anziana si era lasciata andare con questa frase: «Ti sei venduto alle case farmaceutiche». Era agosto 2021 e Sileri, che da vice ministro si era occupato delle misure di contrasto al Covid-19, aveva condiviso sul suo profilo Facebook un video della trasmissione "Controcorrente", di Rete 4, dove era stato ospite e dove aveva parlato dell'utilità di un gree pass vaccinale più che di uno con il tampone perché l'Italia veniva da un anno e mezzo drammatico.

Sotto il post dell'ex senatore erano piovute critiche anche offensive e una era stata fatta dalla 74enne di Ancona che era stata denunciata insieme ad altre persone dallo stesso Sileri. Rintracciata dalla polizia, per via del proprio account ed indirizzo internet, l’anziana doveva rispondere di diffamazione aggravata dai mezzi social ma oggi, in tribunale, è stata formalizzata la remissione di querela e la giudice Tiziana Fancello si è dunque espressa con un «non doversi procedere». La 74enne era difesa dall’avvocato Andrea Nocchi.