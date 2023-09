Ex Lorenzini, quarto giorno di demolizioni: smaltite delle macerie dopo la separazione dei materiali

FALCONARA - Si concluderà a fine settembre la demolizione della ex scuola Lorenzini, a Villanova, dove i lavori procedono regolarmente senza disagi per i cittadini. E’ stato infatti attivato il sistema di abbattimento delle polveri, che si sta dimostrando efficace. Conclusa la demolizione vera e propria partirà la separazione dei materiali, durante la quale gli inerti saranno divisi da altri materiali che non è stato possibile rimuovere durante la fase del cosiddetto ‘streep out’. Una volta completata la separazione dei rifiuti, tra gli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre, si procederà al trasporto nei centri di smaltimento più appropriati.

Le operazioni di demolizione sono state supervisionate, nella mattinata di oggi 21 settembre, dagli agenti della polizia locale di Falconara e dai tecnici della Provincia di Ancona. Il sopralluogo ha permesso di accertare la regolarità delle operazioni, che rispettano appieno la normativa e dei certificati della ditta d’appalto che sta portando avanti i lavori. Il progetto prevede che nel giro di un anno e tre mesi dall’inizio della demolizione sarà realizzato il nuovo polo Lorenzini.

Con la realizzazione del nuovo ‘Civic Center’ saranno ricavati spazi per corsi formativi e creativi, un’aula informatica con postazioni Pc, una sala prove con locali insonorizzati per la registrazione, una palestra, e un’officina creativa, un auditorium da 50 posti e uno spazio multimediale, locali per l’organizzazione di eventi, sportelli front office anche per accogliere le segnalazioni di donne e minori in situazioni di disagio e Wifi libero. Sarà inoltre realizzata una grande area verde per attività all’aperto. Sempre nel nuovo polo Lorenzini sarà trasferito il Centro del riuso, dove lasciare e prendere gratuitamente oggetti ancora in buono stato. E’ quanto prevede il progetto dello studio Settanta7 di Torino, vincitore del bando per la progettazione. Il lavoro dei progettisti si è avvalso del contributo di cittadini, operatori economici e associazioni del territorio, che hanno potuto portare suggerimenti e istanze. I portatori di interesse sono stati consultati attraverso incontri pubblici, questionari e, per raccogliere le richieste dei residenti, sono state organizzate anche una ‘camminata’ per il quartiere e un’assemblea pubblica. L’obiettivo della riqualificazione è quello di creare una nuova centralità non solo per gli abitanti del quartiere, ma per tutto il territorio, in modo da rivitalizzare Villanova.