Vede l’ex con un’altra e le lancia addosso il portatovaglioli. A processo per lesioni

ANCONA - Vede l’ex seduto al tavolino di un bar, con un’altra donna, e preso un portatovaglioli lo avrebbe lanciato addosso alla rivale. Per quel gesto, costato cinque giorni di prognosi alla vittima, una 56enne anconetana, è finita a processo una 46enne, per lesioni aggravate. L’episodio risale al 30 luglio del 2020 e questa mattina si doveva procedere con l’abbreviato per l’imputata, difesa dall’avvocato Alessandro Calogiuri, condizionato a sentire un testimone che però ha avuto un legittimo impedimento. L’udienza è stata rinviata al 6 giugno. Stando alle accuse la 46enne quel giorno passeggiava lungo corso Mazzini, in compagnia di un amico, quando ha notato l’ex fidanzato al bar. Presa dalla gelosia ha impugnato il portatovagliolo, arraffato da un tavolino vicino, e lo ha lanciato contro l’altra donna ferendola. Per la difesa dell’imputato però i fatti sarebbero andati diversamente. Sarebbe stata la 56enne a lanciare per prima un posacenere contro la 46enne che, per tutta risposta ha risposto all’attacco. La vittima si è costituita parte civile con l’avvocato Raffaele Napolitano.