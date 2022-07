Al Piano Bar si tornano a servire i clienti: ma niente concerti e serate musicali

CAMERANO - Il Piano Bar può riaprire ma restano interdetti gli eventi. Lo fa sapere la questura di Ancona in una nota. «L’istanza di sospensione cautelativa del provvedimento è stata accolta dall’organo di Giustizia Amministrativa - si legge - solo limitatamente alla somministrazione di cibi e bevande, per tanto può essere riaperta solo l’attività del bar» mentre «resta fermo il divieto di eventi di pubblico spettacolo (serate musicali)».

