Approfitta del permesso di lavoro per evadere dai domiciliari: «Qui non si vede da giorni». E' di nuovo nei guai

JESI - Si trovava ai domiciliari, con il permesso mattutino per lavorare a Falconara. Durante il controllo, i carabinieri non solo non lo hanno trovato in casa, ma neppure a lavoro.

Il 29enne aveva approfittato dell’orario di permesso per uscire arbitrariamente dalla sua casa di Jesi. Dal controllo è infatti emerso che sul posto di lavoro non si presentava da diversi giorni. Rintracciato dai carabinieri di Senifallia, è stato arrestato con l’accusa di evasione.