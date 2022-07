Deve scontare la pena ai domiciliari, la polizia controlla ma in casa trova solo la sorella 

ANCONA - Detenuto ai domiciliari, non si fa trovare in casa. Al momento del controllo, nell’abitazione c’è solo la sorella. Per il tunisino di 26 anni è scattata quindi la revoca della misura e la detenzione in carcere a Montacuto.

L’uomo, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto alla misura alternativa, non era presente nell’abitazione. Quando i poliziotti si sono presentati a sorpresa in casa per controllare il rispetto del provvedimento restrittivo, hanno trovato solo la sorella. La ragazza non è stata in grado di fornire motivazioni plausibili per giustificare l’assenza del familiare. Rintracciato e denunciato, per lui è scattata la misura della detenzione a Montacuto.