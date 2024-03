Chiama la fidanza: «Vediamoci ti devo parlare». Poi evade dai domiciliari, condannato

ANCONA - Non gli era bastato finire ai domiciliari per una condanna per furto aggravato, ha voluto rischiare ancora perché voleva un chiarimento con la propria fidanzata con cui aveva litigato. Senza ragionarci troppo è uscito di casa per incontrare la donna, davanti alla chiesa della frazione di Paterno. Lei però non c’era. C’erano i carabinieri. Era il il 21 gennaio scorso e l’uomo, 40 anni, anconetano, è stato arrestato per evasione. Oggi il giudice Corrado Ascoli lo ha condannato ad otto mesi. L’imputato, difeso dall’avvocato Michele Zuccaro, si trova in carcere perché nel frattempo la misura cautelare si è inasprita. Il 40enne, residente a Casine di Paterno, era stato trovato fuori casa da una pattuglia dei carabinieri di Collemarino che probabilmente erano stati avvisati dalla stessa fidanzata, preoccupata che l’uomo potesse compire qualche sciocchezza. Una soffiata insomma. Poco prima aveva dato appuntamento alla donna. «Vediamoci ti devo parlare», le aveva detto. Tra loro le cose stavano peggiorando e lui voleva spiegarle alcune cose. Un gesto impulsivo dettato dal sentimento. Il chiarimento non c'è più stato.