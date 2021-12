Frode fiscale per quasi 4 milioni, nei guai una ditta del calzaturiero

Frode fiscale per quasi 4 milioni di euro, denunciati tre responsabili di una società del calzaturiero. Sequestrati beni per circa 1 milione di euro. Sono gli esiti di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Camerino. Secondo le ricostruzioni, la società aveva omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva a fronte di un giro di affari quantificato in 3,8 milioni di euro nei confronti di aziende di diverse regioni. Ditte, queste ultime, con sede a Roma, Arezzo e Ancona e che sono state segnalate per verifiche ai militari di rispettiva competenza.

Dal 2019, ricostruiscono le Fiamme Gialle, la società marchigiana si era trasformata in una “cartiera” grazie a due teste di legno e a un amministratore di fatto. La ditta, dicono gli investigatori, avrebbe anche ceduto crediti di imposta inesistenti per 330mila euro. Prima di trasformarsi in una società cartiera, secondo le accuse, l’azienda aveva posto in essere, in evasione di imposta, cospicue vendite di calzature, pellame, articoli di abbigliamento ed accessori, per un valore di oltre 1,7 milioni di euro, di cui oltre 1,2 milioni di euro in esportazione soprattutto in Russia e Stati Uniti di America. Individuati anche due lavoratori impiegati “in nero” dalla società. I tre presunti responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. Il Gip.ha disposto il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per circa 1 milione di euro.