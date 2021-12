Evade dai domiciliari, è la seconda volta in due mesi: arrestato un 35enne

Un 35enne di origine nigeriana è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Falconara per evasione. L'uomo, agli arresti domiciliari, per due volte in poco meno di due mesi è stato scoperto a passeggio fuori casa. Il primo episodio risale al 10 novembre quando i militari lo hanno individuato fuori da un supermercato dopo che era andato a comprare due birre. Ieri, invece, si è giustificato con le forze dell'ordine dicendo di essere uscito per andare a fare il cambio di residenza in Comune. Da una rapida verifica, però, è emerso che il 35enne non si era mai recato negli uffici pubblici per svolgere quelle operazioni.

Così l'uomo è stato immediatamente arrestato. Questa mattina presso il tribunale di Ancona si è tenuta l'udienza di convalida. Per quest'ulteriore violazione è stato nuovamente segnalato per una proposta di aggravamento, presso l'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, organo preposto alla valutazione ed al controllo delle misure alternative alla detenzione carceraria.