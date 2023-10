Non si fa trovare in casa durante il controllo, era in giro per il Piano: portato in carcere

ANCONA - Non si fa trovare durante l'affidamento in prova ai servizi sociali, pena aggravata per un 61enne ivoriano. Ora si trova in carcere. L'uomo doveva scontare un anno di affidamento in prova ai servizi sociali a causa di una precedente evsione.

Nella nottata del 1° ottobre scorso infatti i poliziotti non lo hanno trovato in casa, nonostante gli fosse stato imposto dalle prescrizioni per l’ammissione al beneficio. Gl iagenti lo hanno rintracciato nei pressi di piazza Ugo Bassi e l’hanno condotto presso la Casa Circondariale di Ancona-Montacuto.