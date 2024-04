Evade dai domiciliari, la polizia lo ritrova addormentato a casa di una sua amica

JESI – Dovrà rispondere del reato di evasione un 49enne jesino, che nella giornata di ieri si era allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. In base al provvedimento, era autorizzato ad uscire solo per esigenze legate all’ordinaria amministrazione, dalle 9 alle 11, ma nel corso di un controllo serale avvenuto attorno alle 22, non era stato trovato dalle forze dell’ordine all’interno del suo domicilio.

Gli accertamenti effettuati hanno permesso di rintracciarlo: si trovava a casa di un’amica non meglio indicata, e si era addormentato. Per l’uomo è così scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.