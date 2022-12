Assalto all'Eurocom, 11 i veicoli rubati utilizzati per il colpo: i banditi erano una decina. Da quantificare il bottino

MARINA DI MONTEMARCIANO - Una banda composta da circa 10 elementi che ha colpito in piena notte dopo aver rubato altrettanti veicoli ed averli utilizzati per bloccare le vie di fuga. Un colpo pensato in ogni minimo dettaglio ed ora è partita la caccia ai ladri in tutto il territorio. Il bottino, quello messo a segno all'interno dell'azienda Eurocom, è però ancora da quantificare. I malviventi sono riusciti ad asportare della merce ma la refurtiva, secondo quanto trapela dalle forze dell'ordine, non dovrebbe essere ingente. L'azienda di via Maestri del Lavoro, leader in Italia per la distribuzione logistica di elettrodomestici e elettronica di consumo, già lo scorso 27 maggio era stata presa di mira dai banditi che erano riusciti a rubare smartphone ed elettrodomestici.

Il furto

I ladri sono entrati in azione tra le 4 e le 5 di mattina utilizzando 11 veicoli, rubati tra le province di Ancona (10 mezzi) e Lodi. Dopo aver effettuato il colpo i malviventi hanno utilizzato le auto per bloccare le diverse vie di fuga poste nella zona, parcheggiandole in mezzo alla strada e gettando a terra anche dei chiodi per rallentare le forze dell'ordine. Tra i mezzi rubati anche un furgone con all'interno alcune lavatrici. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Senigallia che stanno visionando le telecamere poste nella zona.