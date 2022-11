Soldi e spesa a scrocco dall’anziano, coppia condannata a 12 anni

ANCONA - Lo vede da solo, al mercato, e così lo avrebbe adescato per spillargli soldi. Il nonnino, 85 anni, era diventato una sorta di bancomat per una romena di 50 anni che, quando lui ha chiuso i rubinetti, lo avrebbe fatto minacciare dal compagno, romeno anche lui.

La coppia è finita a processo per estorsione e ieri è stata condannata dal collegio penale, presieduto dalla giudice Francesca Grassi, a più di 12 anni complessivi. La donna ha preso sei anni e sei mesi. L’uomo sei anni. L’anziano era al mercato ambulante di Falconara quando, nel 2018, è stato avvicinato dalla romena. «Ha bisogno? Lo aiuto?», si sarebbe offerta lei. Stringendo amicizia ha iniziato ad accompagnarlo a fare la spesa. Il nonnino, rimasto vedovo, le faceva regali pagando la spesa anche per lei e dandole qualche soldo in forma di prestiti. L’anziano, dopo un anno, ha smesso di pagare e lì sarebbero arrivate le minacce.

La donna avrebbe mandato avanti il suo compagno e l’85enne, impaurito si è rivolto ai carabinieri di Montemarciano. I militari hanno organizzato un’operazione per acciuffare i due ricattatori. Era settembre del 2019 quando l’anziano ha dato appuntamento alla donna in un bar di Falconara per darle i soldi che lei gli avrebbe chiesto. Fuori c’erano i carabinieri, travestiti da operai con tanto di tuta arancione. Hanno osservato ogni movimento e quando è avvenuto lo scambio di denaro hanno fermato la donna e l’hanno arrestata. In tutto avrebbe portato via al nonnino, con la complicità del compagno, 3mila euro. Al processo la coppia era difesa dall’avvocato Michele Carluccio che ricorrerà in appello. Per la difesa non c’è stata estorsione. Il denaro era per i danni che l’85enne avrebbe fatto alla vettura della romena, squarciandole le gomme dopo che aveva capito che era impegnata in una relazione con un uomo.