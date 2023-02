Filmato nudo in bagno, coppia lo ricatta: «Pagaci mille euro o diffondiamo il video»

FALCONARA - Prima lo ricattano, filmandolo nudo nel bagno di casa, poi viene picchiato e rapinato della bicicletta. A subire tutto questo sarebbe stato un 35enne nigeriano che si è rivolto ai carabinieri per denunciare una coppia di connazionali, lei 31 anni e lui 42 anni. Entrambi sono finiti a processo per tentata estorsione. Il 42enne anche per lesioni e rapina. Ieri la vicenda è stata ricostruita in tribunale dove la vittima è stata sentita in aula davanti al giudice Corrado Ascoli. L’uomo è parte civile con l’avvocato Mirco Piersanti. Ha raccontato come aveva conosciuto la donna, in un supermercato, qualche mese prima di cadere nella trappola hard che si è consumata a settembre del 2019. Lei l’avrebbe invitato a casa sua e poi gli avrebbe proposto di fare una doccia insieme. Il 35 si è spogliato in bagno e quando era ormai nudo sarebbero entrati la donna con il compagno per riprenderlo con il cellulare. L’uomo avrebbe avuto due coltelli e lo avrebbe minacciato: «O ci paghi mille euro o diffondiamo il video sui social».

La vittima si sarebbe rivestita e sarebbe fuggita via. Poche settimane dopo avrebbe incontrato il 42enne in un negozio di Falconara che lo avrebbe preso a pugni rubandogli poi la bicicletta. A quel punto il 35enne lo ha denunciato ai carabinieri rivendendo anche l’episodio del video. I militari sono andati a casa della coppia, difesa dall’avvocato Filippo Paladini, trovando la bicicletta, i coltelli della minaccia e il telefonino con il video. Tutto materiale sequestrato. Per la difesa la coppia nigeriana non avrebbe fatto nulla, l’uomo si sarebbe sono alterato trovando la compagna con l’amante. Il video sarebbe stato girato solo per provare il tradimento. Prossima udienza il 17 luglio per sentire gli imputati.