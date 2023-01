Minacce e botte a chi non paga la droga, ma una vittima si ribella: trio in carcere

SENIGALLIA - Spaccio, estorsione e sequestro di persona, tre persone sono finite in manette. Ad arrestare il trio sono stati i carabinieri di Senigallia e Fano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i tre uomini, residenti nelle province di Ancona e Pesaro, minacciavano chi non riusciva a pagare la droga arrivando anche ad aggressioni fisiche.

E’ stata proprio una delle vittime a denunciare tutto ai militari. Indagini e perquisizioni hanno portato alle verifiche necessarie per l’arresto. i tre si trovano in carcere a Montacuto. Durante i sopralluoghi, i carabinieri hanno trovato e sequestrato alcuni quantitativi di hashish e cocaina oltre a 2500 euro in contanti.