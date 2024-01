Esce dal carcere, ma è "socialmente pericoloso": espulso

ANCONA - Sconta la pena in carcere, ma essendo stato dichiarato "socialmente pericoloso", viene accompagnato dai poliziotti al CPR di Ponte Galeria ed espulso. Lascia l'Italia, dunque, il 35enne tunisino, che aveva a suo carico svariate condanne per reati in tema di stupefacenti, danneggiamento, violazione della legge sull’immigrazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.