Radicato da vent'anni, ma è irregolare: espulso il titolare del night club

FALCONARA - Prima di varcare la soglia del Cpr di Bari ha salutato i carabinieri con un laconico: «Ci vediamo presto». Imprenditore di night club, già noto alle forze dell'ordine, girava con auto tedesche di grossa cilindrata e si era stabilito in provincia di Ancona da quasi vent'anni. Ieri il 43enne di origine albanese è stato espulso perchè risultato irregolare sul territorio nazionale. Si tratta del titolare del night club chiuso per venti giorni ad Ancona lo scorso ottobre in seguito alle numerose violazioni dell’ordine e la sicurezza pubblica all’interno del locale e poi, di nuovo, finito nell'occhio del ciclone a gennaio perché, all'interno, non venivano chiesti i Green pass e non erano rispettate le misure anti contagio.

I militari sono andati a prendere il gestore nella sua casa al centro di Falconara e, al termine delle procedure amministrative, lo hanno accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari, in attesa del primo volo charter disponibile per l’Albania.