Sorpreso in città nonostante l'espulsione dal Paese, denunciato un 23enne

I carabinieri lo hanno sorpreso in città nonostante su di lui gravasse un decreto di espulsione dal Paese. A finire nei guai un 23enne marocchino che ora è stato denunciato.

Il giovane infatti avrebbe dovuto lasciare l'Italia, lo scorso 16 febbraio, in base ad un provvedimento di espulsione disposto dal Questore di Ancona lo scorso mese di febbraio. Il 23enne però non ha rispettato l'obbligo di abbandonare il Paese e per questo è stato denunciato dai militari.