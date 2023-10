Lesioni ed estorsione, straniero prelevato dal carcere di Barcaglione ed espulso in Cina

ANCONA - Viene prelevato dal carcere di Barcaglione dove sta scontando una pena per lesioni ed estorsione e viene rimpatriato in Cina.

All'alba di ieri mattina gli agenti di polizia hanno preso in consegna il soggetto (di circa 55 anni) che si trovava detenuto presso la Casa Circondariale “Barcaglione” in seguito all’arresto avvenuto nell'agosto del 2020 per i reati di lesioni ed estorsione. Lo straniero, infatti, era destinatario di un'espulsione dal territorio nazionale come sanzione alternativa al carcere. Per questo, è stato accompagnato da personale dedicato dal carcere verso l'aeroporto di Bologna dove altri operatori della Questura dorica - specializzati nel servizio di scorta internazionale - lo hanno preso in consegna ed accompagnato durante il rimpatrio. Il volo Bologna - Pechino ha fatto scalo prima a Francoforte per poi ripartire alla volta della destinazione asiatica.

Dopo oltre 10 ore, lo straniero ed i poliziotti sono atterrati a Pechino, dove ad attenderlo c'erano le Forze di Polizia cinesi che lo hanno preso in consegna.