Espulso dall'Italia a novembre, sorpreso durante un controllo in città e denunciato

Denunciato un 43enne a Perugia per violazione della Legge sull’immigrazione dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor. L'uomo, un ghanese residente ad Ancona e già noto alle forze di polizia, è stato fermato ieri dai militari durante un normale servizio di controllo del territorio nel quartiere di Fontivegge che li ha portati a identificare alcuni stranieri nei pressi di Piazza del Bacio. A seguito degli accertamenti il 43enne è risultato inottemperante all’ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Perugia in data 30 novembre 2020.