Stranieri irregolari considerati pericolosi per il territorio: scattano le espulsioni

ANCONA - Prosegue l'attività dei poliziotti della Questura dorica per contrastare la permanenza di stranieri irregolari e pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nella giornata di ieri un cittadino egiziano, già gravato da numerosi precedenti, è stato accompagnato presso il CPR di Brindisi. Lo straniero si era presentato allo Sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona avanzando una richiesta di protezione internazionale ma, in considerazione della pericolosità sociale dell’individuo, la polizia ha proceduto a formalizzare l’istanza di asilo e contestualmente ad emettere un decreto di trattenimento presso un Centro per il Rimpatrio.

Si tratta dell’ennesima applicazione, da parte della Questura dorica, del nuovo decreto “Cutro” che permette da una parte agli stranieri di presentare le richieste di protezione internazionale, ma dall’altra, in chiave preventiva, costituisce uno strumento per assicurare la pacifica convivenza sociale nel caso in cui il richiedente possa costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre il Questore di Ancona ha emesso un ordine a carico di un cittadino tunisino gravato da precedenti ad abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. A carico dello straniero in questione è stata contestata una violazione della normativa in materia di immigrazione, pertanto accertata l’irregolarità sul territorio si è proceduto ad espellere il soggetto.