Nel 2022 era stato espulso dal Paese, la polizia lo sorprende dopo essere rientrato illegalmente in Italia: arrestato

ANCONA - Rientra illegalmente in Italia senza l'autorizzazione necessaria del Ministero dell'Interno. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Ancona hanno arrestato un cittadino pakistano di 26 anni. Il cittadino pakistano era stato espulso dall'Italia il 21 ottobre 2022, in seguito a un decreto del Prefetto di Bologna. Nonostante avesse rispettato l'ordine di lasciare il paese, come dimostrato dai fotosegnalamenti effettuati in Germania nel febbraio 2023 e in Francia nel marzo 2024, l'uomo è rientrato in Italia senza autorizzazione. Questo comportamento ha violato le disposizioni del decreto di espulsione.

Dopo l'arresto, il cittadino pakistano è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Ancona. Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto, rilasciando un nulla osta per la nuova espulsione del cittadino pakistano. L'uomo sarà quindi nuovamente espulso dall'Italia, con il supporto delle autorità competenti.